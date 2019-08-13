ЗВЕЗДЫ

Каникулы по-американски: Алсу показала дочерям Нью-Йорк

Исполнительница провела уикенд в компании старших детей.

Каникулы по-американски: Алсу показала дочерям Нью-Йорк
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

Свой уикенд Алсу провела в компании 12-летней Сафины и 11-летней Микеллы. На личной страничке в Instagram младшая из дочерей исполнительницы опубликовала свежее селфи с мамой и сестрой. Примечательно, что кадр был сделан на Таймс-сквер. Вместе с детьми певица проводит свои августовские каникулы в Соединенных Штатах.

«Мои любимые девочки!!» — подписала снимок Микелла.

Алсу на прогулке в Нью-Йорке с дочерьми Сафиной и Микеллой (Фото: Instagram.com/mikellaabramova)

Дочки исполнительницы любят проводить время с мамой. Артистка привезла своих девочек в Нью-Йорк. К слову, именно этому городу отдает предпочтение невестка Аллы Пугачевой — модель Алена Краснова. 22-летняя супруга Никиты Преснякова не скрывает: она готова возвращаться в Нью-Йорк снова и снова, считая этот город «абсолютно своим».

Микелла любит проводить время с мамой (Фото: Instagram.com/mikellaabramova)

Делясь впечатлениями от Таймс-сквер, Микелла подметила, что в реальности это местечко выглядит иначе, чем ей казалось по снимкам.

«Я представляла эту площадь намного больше и чище. Но все равно очень впечатляет», — добавила Микелла.

Примечательно, что супруга бизнесмена Яна Абрамова пока не показывала их общего сына Рафаэля. Малышу уже исполнилось три годика. При этом певица редко делиться историями о сынишке, рассуждая о воспитании детей и супружестве.

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Каникулы по-американски: Алсу показала дочерям Нью-Йорк
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