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Глафира Тарханова после отпуска кардинально изменила свой режим

Актриса рассказала, что, вернувшись из Испании, максимально «ускорилась».

Глафира Тарханова после отпуска кардинально изменила свой режим
Глафира Тарханова рассказала о своем режиме после отпуска. Фото: instagram.com/glafiratarhanova/

Глафира Тарханова недавно вернулась из отпуска. 35-летняя актриса впервые побывала в Мадриде. Артистка делилась впечатлениями от Испании с подписчиками в Instagram. Звезда рассказала, что осталась довольна местной архитектурой и кухней. Глафира Тарханова призналась, что хорошо отдохнула и готова приступить к работе. По словам актрисы, в Москве она живет совсем в другом ритме, стараясь успеть совместить съемки со встречами, а также уделить внимание семье.

«Броня на мне! Как сильно меняется мой ритм жизни в Москве, включаются ускорители. Звонки, сообщения, встречи, принятие решений… К моему ритму уже привыкли дети и муж, знают, что у мамы (жены) сейчас режим турбо. Замедляюсь, когда нужно обнять и расцеловать, почитать и т.д.», – написала артистка в микроблоге.

Напомним, Тарханова замужем за актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. Пара воспитывает четверых сыновей – 11-летнего Корнея, 8-летнего Ермолая, 6-летнего Гордея и Никифора, которому в сентябре исполнится два года.

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Глафира Тархановазвездный отдыхстиль жизни

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Глафира Тарханова после отпуска кардинально изменила свой режим
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