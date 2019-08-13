Водонаева заступилась за Фадеева после истории с Наргиз

Алена Водонаева посочувствовала 51-летнему Максиму Фадееву. При этом экс-участница «Дома-2» не сомневается, что «разборки» с продюсерами — дело обычное. Однако именно Максиму Александровичу, по мнению телеведущей, тотально не везет с артистами.

«Фадееву попались какие-то особенно невоспитанные подопечные», — приводит 7days.ru слова Водонаевой.

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В своей постоянной колонке светская львица припомнила и малоприятную ситуацию с Еленой Темниковой, которая в одном из интервью заговорила о романтических отношениях Фадеева с Серябкиной (девушка выступала в группе Serebro, — Прим. ред.). Алена не сомневается, что все откровения исполнительницы можно отнести к заранее продуманной акции. Не забыла упомянуть Водонаева и об истории с Наргиз. Певица обвинила продюсерский центр Фадеева в срыве своего тура.

Осмыслив ситуацию, Алена сошлась во мнении с подругой-журналисткой, которая уверенно заявила, что Фадеев хоть и обладает прекрасным чутьем на таланты, постоянно ошибается в людях. В связи с этим, телеведущая выдвинула предположение о том, что продюсер в первую очередь должен оценивать не только вокальные данные артиста, и его умение держаться на публике. Важно понять, каким характером обладает человек. Одна коммерческая интуиция в этом деле не поможет, искреннее полагает бывшая участница телестройки.