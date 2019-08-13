ЗВЕЗДЫ

62-летний Маршал рассказал, чем живут его взрослые дети

Рок-исполнитель уверен: он не смог бы завести внебрачного ребенка.

62-летний Маршал рассказал, чем живут его взрослые дети
Александр Маршал (Фото: Globallookpress.com)

62-летний Александр Маршал в недавнем интервью затронул тему детей. По словам артиста, ни одна женщина не смогла бы обвинить его в том, что он завел внебрачного ребенка. Рок-исполнитель вполне доволен успехами уже взрослых наследников.

Так, сын Александра Витальевича — Артем — увлекается музыкой. Правда, в отличие от отца молодой человек интересуется рэпом. Сейчас он записывает сольный альбом. По-началу юноша не мог решить, в каком направлении развиваться. И даже сам захотел пойти в армию. Разумеется, именитый отец полностью поддержал выбор сына, который в итоге отслужил в спецназе.

После службы Артем ушел в творчество, снова заручившись поддержкой папы. Несмотря на то, что Маршал часто критикует сына, он старается быть по отношению к нему адекватным. Будучи отцом, Александр научился вникать и разбираться в сути проблемы, вместо того, чтобы рубить с плеча.

«Наверное, надо понимать молодых, они немножко другие», — добавил Маршал в интервью «Собеседнику».

Помимо сына, у рок-исполнителя есть дочка Полина. Она уже давно живет в Соединенных Штатах. Окончила там колледж, правда пока не нашла себе работу. Девушка успела обзавестись молодым человеком. И Александр с нетерпением ожидает того, когда его дочка выйдет замуж и сделает его дедом.

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Александр МаршалЗвездные дети

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62-летний Маршал рассказал, чем живут его взрослые дети
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