Александр Васильев показал свой двухэтажный домик во Франции

Историк моды рассказал, что живет в окружении англичан и голландцев.

Александр Васильев рассказал, что сейчас приехал в свое небольшое благоприобретенное имение во Франции. Недвижимость почетного члена Российской академии художеств расположена в горном центральном регионе Овернь.

«Деревушка, где расположена моя дача, малолюдна, но с большим процентом англичан и голландцев», — написал Александр Васильев на своей странице в Instagram.

Искусствовед добавил, что благодаря этим иноземцам обеспечивают работоспособность местного магазинчика, отеля и ресторана.

Историк моды также посетовал, что ехал в крестьянскую Францию, а попал в Англию.

Александр Васильев также опубликовал фотографии своего скромного двухэтажного домика, украшенного вензелем с инициалами его имени.

Напомним, Александр Васильев известный декоратор интерьеров и театральный художник, при его участии было создано более 100 театральных постановок опер и балетов в 25 странах мира. Он является обладатель частной коллекции моды и костюма, которую собирает уже более 30 лет, она насчитывает свыше 65 тысяч экспонатов от XVII века до современности.