Старший сын Дмитрия Пескова показал в соцсетях свою девушку

Старший сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай выложил в Instagram фото своей возлюбленной. До этого молодой человек не распространялся о личной жизни ни в интервью, ни в соцсетях. Но вот он открыл миру лицо девушки, укравшей его сердце.

«А вот вам мое сокровище. Правда, что мы похожи?» — подписал фото Николай.

Имя девушки и подробности их романа он не стал раскрывать.

О Николае известно, что он увлекается конным спортом и много путешествует. Он сын Пескова от первого брака с Анастасией Буденной, в его жилах течет кровь маршала Советского Союза Семена Буденного. С нынешней семьей своего отца он нашел общий язык, часто играет с младшей сестрой Надей, общается с дочерью Татьяны Навки от первого брака Сашей Жулиной.