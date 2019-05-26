«Папин аттракцион!»: муж Татьяны Навки прокатил дочь на сигвее

В Instagram Татьяны Навки появилась свежая публикация. Фигуристка выложила фото мужа Дмитрия Пескова, рассекающего на сигвее вместе с четырехлетней дочкой Надей, которая примостилась у его ног. «Папин аттракцион!», — подписала снимок звезда.

Тем не менее, безобидная фотография неожиданно вызвала целую дискуссию среди подписчиков Татьяны. Предметом спора стала надетая на ее супруге красная футболка. Одной из пользователей не понравилось, что на майке изображен логотип зарубежной марки.

«Пресс-секретарь Президента РФ в футболке американского бренда. Браво!!! Вот Трамп торжествует!», — заметила она с сарказмом. Однако остальные подписчики не разделили эту точку зрения.

«А по вашему ему в лаптях и тулупе ходить нужно?», — написал один. «А что, пресс-секретарь должен носить вещи ПШО «Орел», ездить на Жигулях, отдыхать в Крыму, а его жена пользоваться кремом «Доярушка?», — поддержал другой.

«И что? Мы тоже носим одежду брендов разных стран и президенты этих стран торжествуют?», — удивился еще один.

«А я считаю, что у нас самый лучший пресс-секретарь президента. Побольше бы таких дипломатов!», — высказалась поклонница. «Согласна с вами полностью! Пресс-секретарь самый-самый! Гордость за страну и нашего президента, и его пресс-секретаря», — согласилась с мнением предыдущего «оратора» фанатка.

«Умный папа, красивая мама и дочка-вишенка! Вы — самая красивая пара!», «Примерная семья!», — резюмировали остальные.