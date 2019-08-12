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«Пишут, что я страшная»: помощница Петросяна вновь пожаловалась на подписчиков

Общественница Виктория Лазич уверена, что поток негатива образовался потому, что люди уверены: Брухунова - виновница развода Петросяна со Степаненко.

«Пишут, что я страшная»: помощница Петросяна вновь пожаловалась на подписчиков
Общественники уверены, что Брухунова подвергается травле из-за своего поступка по отношению к Степаненко ФОТО: https://www.instagram.com/bruhunova

Чуть меньше года назад известная чета эстрады Евгений Петросян и Елена Степаненко официально развелись. Поклонники были ошеломлены: развод после 32 лет, казалось бы, счастливой жизни. С тех пор сплетни вокруг личной жизни данных персон не утихают, особенно поклонники уделяют внимание окружению Петросяна – его помощнице Татьяне Брухуновой. Многие считают, что именно она стала разлучницей в этой истории.

Татьяне часто оставляют в комментариях едкие замечания, касающиеся внешнего вида, вкуса и образа жизни. Стоит отметить, что помощница юмориста редко дает отпор недоброжелателям, но, видимо, в этот раз, терпение закончилось. Она отметила, что специально не закрывает страницу и надеется на здравый смысл пользователей, но в ответ видит подобное: «В 30 лет в таком наряде, как бабка…», «Забыли снять домашние тапочки?..»

«Между конструктивом и критикой большая разница. Конструктивная дает подсказку, ведет к позитивным изменениям и двигает вперед! Вся прочая же идет от комплексов, зажатий и скудоумия. Чаще всего мне пишут, что я страшная, кривая, косая, убогая и все в таком духе! Разве в этом есть здоровая критика?» – возмутилась Татьяна Брухунова.

У общественницы Виктории Лазич свой взгляд на ситуацию, она уверена, что на Брухунову нападают потому, что она стала разлучницей, пишет сайт Dni.ru.

«Ее просто невзлюбили за то, как она обошлась со Степаненко, которая изначально ее привечала и относилась к ней почти как к дочке! Даже разрешила ей пожить у себя в квартире», – резюмировала Виктория.

Пока нападки не заставили Брухунову прибегнуть к решительной мере и закрыть свою страницу в соцсетях. Она продолжат публиковать фото из Ялты, где находится в эти августовские дни.

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Тэги:

Евгений ПетросянЕлена СтепаненкоТатьяна Брухунова

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«Пишут, что я страшная»: помощница Петросяна вновь пожаловалась на подписчиков
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