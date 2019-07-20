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Брухунова вышла на прогулку с сумкой Dior за 60 тысяч рублей

Помощница Петросяна потратила на свой наряд более 150 тысяч рублей.

Брухунова вышла на прогулку с сумкой Dior за 60 тысяч рублей
Татьяна Брухунова не экономит на нарядах. Фото: instagram.com/bruhunova/

30-летняя Татьяна Брухунова не раз признавалась в любви к тяжелому люксу. Помощница юмориста Евгения Петросяна предпочитает в одежде ретро-стиль, миксуя одежду дорогостоящих брендов с нарядами из масс-маркета.

На этот раз девушка вышла на прогулку, продемонстрировав очередной «лук» подписчикам в Instagram. Брухунова посетовала на дождливую погоду.

«Вдохновение. Look. Настроение», – подписала снимок Татьяна.

Свой образ помощница Петросяна составила из плаща Max Mara, стоимостью порядка 80 тысяч рублей, платья Pe for girls за 10 тысяч рублей. В руках Брухунова держала сумку Dior за 60 тысяч рублей. Дополнили образ белоснежные кроссовки Ekonika, стоимостью около 10 тысяч рублей и ободок в горошек от Stradivarius за 800 рублей.

«Вот как так получается, что вы такая «легкая» на всех фото? Прям, как перышко, дунешь и полетите. Красота!»; «В стиле домино…Красиво!», – прокомментировали фолловеры Татьяны.

Ранее помощница Петросяна продемонстрировала красные туфли Prada за 50 тысяч рублей. По мнению некоторых подписчиков Брухуновой, девушка часто выглядит старомодно даже в дорогих вещах, что визуально делает ее значительно старше. Татьяна на критику старается не реагировать, объясняя, что нашла свой стиль и доверяет мнению модных экспертов, которые одобряют выбранные ею наряды.

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Евгений Петросянзвездный стильПомощница Евгения ПетросянаТатьяна БрухуноваТатьяна Брухунова вещи

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Брухунова вышла на прогулку с сумкой Dior за 60 тысяч рублей
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