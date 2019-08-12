Петросян разыскивает осла, с которым познакомился восемь лет назад

Юморист Евгений Петросян в Instagram опубликовал несколько архивных кадров. На фотографиях сатирик катается на осле. «Восемь лет назад в Крыму я познакомился с этим очень милым осликом. Сегодня искал его и не мог найти. Интересно, сколько живут ослы?» — спросил юморист у своих подписчиков.

Отметим, что сам юморист находится на отдыхе в Ялте. Вместе с ним его верная помощница, 30-летняя Татьяна Брухунова. В конце прошлого года женщина на всю страну призналась, что у нее роман с юмористом, который годится ей в отцы. Как говорила Брухунова, после расставания с Еленой Степаненко Петросяну было очень плохо, и она не могла оставить его наедине со своими проблемами.

Кстати, Петросян не так давно удивлялся, что в Ялте отдыхает очень много украинцев. Он отметил, что все они ходят с радостными лицами. Никакой вражды и ненависти нет. Туристы весело проводят время.

Самому Петросяну в недалеком будущем предстоит большое количество судов. Дело в том, что его бывшая супруга Елена Степаненко не пошла на уступки. Она хочет получить половину из накопленных средств Петросяна. Его интересы в суде представляет известный адвокат Сергей Жорин. Ранее он отмечал, что дележка имущества между звездами займет не один год.