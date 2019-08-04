Петросян удивился, как много украинцев отдыхает в Ялте

Юморист Евгений Петросян в Instagram рассказал, что проводит время в Крыму, в Ялте. У него в этом городе проходят гастроли. По его словам, в Крыму сейчас очень тепло. Но особенно сатирика порадовал тот факт, что в Ялте очень много украинцев. Причем никаких конфликтов с россиянами не происходит. Все туристы мирно отдыхают и радуются жизни.

«В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире», — заявил довольный Евгений Петросян.

Напомним, что Евгений Петросян сейчас живет со своей тридцатилетней помощницей Татьяной Брухуновой. В прошлом году юморист пережил тяжелый развод с Еленой Степаненко и сейчас счастлив с новой пассией.

Добавим, что впереди огромное количество судов по поводу раздела имущества. Интересы Евгения Петросяна представляет известный адвокат Сергей Жорин. Он отмечал, что Елена Степаненко не желает договариваться мирным путем со своим бывшим мужем. Женщина заняла непримиримую позицию. Она сейчас живет в квартире, которая принадлежит Петросяну.