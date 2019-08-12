Барановская рассказала, что делает во время перелетов с детьми

Телеведущая Юлия Барановская в очередной раз ответила на вопросы поклонников в Instagram. Одна и подписчиц рассказала ей, что боится летать с детьми, а вот звезда радио и ТВ часто путешествует со своей семьей. Женщина поинтересовалась, не страшно ли Юлии летать.

«Я сплю в самолете. Засыпаю до взлета, и меня иногда очень сложно разбудить после посадки, — ответила телеведущая. — Детям передается страх родителей, и они начинают бояться. В моем случае они видят спящую маму».

Пользуясь случаем, Барановская отметила, что благодарна своим соседям по салону, которые не фотографируют ее спящую. Кстати, отвечая на другой вопрос, она сказала, что натренировалась спать по 6 часов в сутки.

Напомним, Юлия — мама троих детей, отцом, которых является известный футболист Андрей Аршавин. В официальном браке пара никогда не состояла. На вопрос другой поклонницы, как выйти замуж за футболиста, она шутливо ответила, что об этом нужно спрашивать непосредственно жену футболиста.

А как вы справляетесь со страхом перелетов?