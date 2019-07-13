Барановская с детьми переночевала в джунглях Камбоджи

Юлия Барановская взяла непривычный для звезд вид отдыха. Пока коллеги нежатся на курортах Греции, Италии или летят на Мальдивы, телеведущая собрала троих детей и полетела в Камбоджу. Звезда не обновляла Instagram два дня, поскольку окунулась в мир дикой природы.
Вместе с детьми, гидом и рейнджерами Барановская провела ночь в джунглях. Семья организовала настоящий поход. Они умывались и чистили зубы у водопада, спали в гамаках и ели из бамбуковых кастрюль.
Рейнджеры были дружелюбны и продемонстрировали чудеса и опасности джунглей. Шестилетний сын Арсений оказался наиболее любопытным: он попросил гида показать животных. Они обнаружили гнездо змей, тарантула и скорпиона.
«Я очень горжусь своими детьми: эти абсолютно городские жители справились с такими не простыми заданиями, и даже ни разу не испугались и не заныли, они шли, шли, шли и тащили свои рюкзаки, не забывая смотреть по сторонам и задавать миллион вопросов», — написала в Instagram Юлия Барановская.