Барановская с детьми переночевала в джунглях Камбоджи

Юлия Барановская взяла непривычный для звезд вид отдыха. Пока коллеги нежатся на курортах Греции, Италии или летят на Мальдивы, телеведущая собрала троих детей и полетела в Камбоджу. Звезда не обновляла Instagram два дня, поскольку окунулась в мир дикой природы.

Вместе с детьми, гидом и рейнджерами Барановская провела ночь в джунглях. Семья организовала настоящий поход. Они умывались и чистили зубы у водопада, спали в гамаках и ели из бамбуковых кастрюль.

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Рейнджеры были дружелюбны и продемонстрировали чудеса и опасности джунглей. Шестилетний сын Арсений оказался наиболее любопытным: он попросил гида показать животных. Они обнаружили гнездо змей, тарантула и скорпиона.