Дружинина отреагировала на слухи о многочисленных изменах Мукасея

По словам актрисы, в сплетни вокруг ее мужа она никогда не верила.

Актриса и режиссер Светлана Дружинина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что никогда не верила в сплетни, которые ходили вокруг имени ее мужа. Кинооператора Анатолия Мукасея часто подозревали в различных романах на стороне.

«Сплетни часто ходили вокруг наших имен. Не только его, но и вокруг моего. Тормошить прошлое не надо. Принять – значит понять. Понять – значит простить. Простить – значит любить. Только так создается любовь», — философски заявила Светлана Дружинина.

Как она отметила, часто их имена всплывали в прессе, чтобы привлечь их внимание. Сама она считает все эти истории крайне некрасивыми. Актриса и режиссер считает, что всегда нужно жить глядя вперед, потому что только так создается настоящая любовь.

Также звезда поделилась секретами семейной жизни. С Мукасеем она вместе уже более шестидесяти лет. «Нужно, чтобы у людей были общие интересы. Не надо оскорблять друг друга. Каждый из нас в конце концов не безупречен. У каждого свои слабости. Не нужно бить друг друга по слабым местам. Все несуразицы в нашей жизни возникали только из-за творческих тем. Мы до сих пор держимся друг за друга», — заметила режиссер.