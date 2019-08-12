Дружинина вспомнила, как Мордюкова ревновала к ней Тихонова

Актриса и режиссер Светлана Дружинина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала, как ей приходилось целоваться с актёром Вячеславом Тихоновым на съемках фильма «Дело было в Пенькове». Лента снималась в далеком 1957 году. При этом тогдашняя жена актера Нонна Мордюкова была очень недовольна данным фактом.

«Мне даже пришлось объясниться с Нонной Мордюковой. Я попросила ее не ревновать. Она вообще считала, что эта роль должна была достаться ей, но выбор пал в итоге на меня. Тогда все актрисы, кроме, пожалуй, меня были влюблены в Тихонова. Но играть с ним любовь довелось именно мне. Я помню, как исполнительница еще одной главной роли Майя Менглет приходила на съемки. Она была влюблена в Тихонова и ей очень не нравилось, что он целовался в кадре именно со мной», — рассказала она.

По словам Дружининой, на восьмидесятилетии Тихонова в Доме актера много лет спустя они вспоминали эти моменты. Актер ей признался, что считает роль в этой картине своей лучшей. Он навсегда запомнил их экранный роман.

«Тогда в Дом актера вообще позвали всех женщин, у которых с Тихоновым был роман в кино. Мы сидели с ним в первом ряду и вспоминали прошлое. Было очень приятно», — заявила актриса.