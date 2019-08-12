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Шепелев отреагировал на слова о том, что его сын растет без мамы

Ведущий программы «На самом деле» заговорил о воспитании шестилетнего Платона после очередного укола в Сети.

Шепелев отреагировал на слова о том, что его сын растет без мамы
Дмитрий Шепелев (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками поучительной историей из собственной отцовской практики. Ведущий программы «На самом деле» сам воспитывает шестилетнего сына Платона от певицы Жанны Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» скончалась от неоперабельной опухоли головного мозга в июне 2015 года. С тех пор Дмитрий стал единственным опекуном их общего сына.

В микроблоге Шепелев рассказал о том, как его сынишка замахнулся на трехлетнего мальчика на детской площадке, потому что тот навязчиво хотел с ним познакомиться и поиграть. Вот только сам Платон был явно против подобного вмешательства и решил его немного припугнуть. Ведь он старше. Назревающую ссору предотвратил сам Дмитрий. Он подозвал сына и попытался объяснить ему, что так делать нельзя.

«И в момент, когда я думаю, что лучшим уроком будет точно так же замахнуться и показать, как это не приятно… Я вижу перед глазами — себя!» — добавил Шепелев.

Дмитрий Шепелев делает все для того, чтобы у Платона было счастливое детство. Фото: Instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий вспомнил, как в детстве оказался точно в такой же ситуации. И тогда его дедушка хотел применить по отношении к внуку такой же прием — замахнуться на Диму. Погрузившись в свои мысли экс-возлюбленный покойной Жанны Фриске понял, что многие взрослые копируют своих родителей, ссылаются на их методы воспитания, совершая одни и те же ошибки.

«Мне стало не по себе. И я хочу пожелать нам — родителям — мудрости», — добавил Дмитрий.

Примечательно, что в комментариях к новому посту телеведущего одна из подписчиц Шепелева под ником @estersita61 подметила, что поведение маленького Платоши объясняется тем, что он растет без мамы.

Дмитрий Шепелев отреагировал на слова поклонницы о том, что его сын растет без мамы. Фото: Instagram.com/dmitryshepelev

«Сказывается воспитания без мамы, которая могла привить доброту, ласку», — сетует поклонница Дмитрия.

Сам же телеведущий не согласился с мнением подписчицы, ответив на ее замечание.

«По-моему, вы пишите совершенно бессмысленные вещи», — уточнил Шепелев, не став вступать в конфронтацию с поклонницей.

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дети звездДмитрий ШепелевЖанна ФрискеЗвездные детиПлатон Шепелев

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Шепелев отреагировал на слова о том, что его сын растет без мамы
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