Шепелев в отпуске решил отдохнуть от гаджетов

Во время путешествия он установил ограничения и для сына.

36-летний телеведущий Дмитрий Шепелев, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, устроил себе отпуск, он путешествует с сыном Платоном. Последней остановкой в его пути стал остров Корсика, берега которого омывает Средиземное море.

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О путешествии Шепелев старается время от времени рассказывать поклонникам в блоге. Однако во время поездки пытается ограничивать себя в «общении» с гаджетами. Недавно он решил проверить результаты своего интернет-детокса. Итог его сильно удивил.

«В путешествии я почти не пользуюсь телефоном. Детокс. Представьте, каким было мое удивление, когда я увидел статистику: «время пользования возросло до 7 часов». Потом до меня дошло, что это время работы навигатора: «двигайтесь прямо 87 километров», — поделился опытом телеведущий с подписчиками.

Оградить от телефонов и планшетов Дмитрий старается и своего сына Платона. В поездке мальчику можно посмотреть в день на гаджете лишь один мультфильм. Нужно сказать, что тема воспитания – одна из самых частых, которую Шепелев поднимает у себя в блоге.

К примеру, недавно он написал «шпаргалку» для родителей, как собрать детей в отпуск.