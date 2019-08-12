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Вербицкая поделилась советом, как стать неповторимой леди

Телеведущая считает, что женщина должна скрывать свои недостатки.

Вербицкая поделилась советом, как стать неповторимой леди
Лариса Вербицкая/instagram.com/larisa_verbitskaya/

Телеведущая Лариса Вербицкая дала свои советы, как стать леди. Для яркой наглядности заслуженная артистка России рассказала, что для этого делали жены лидеров разных стран. Ведь от их поведения, манер, внешнего вида, речи и поступков зависел имидж их знаменитых мужей.

Но почти у каждой из них были свои секреты, которые они оберегали от окружающих, чтобы не разрушать уже свой имидж. Но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Так, знаменитая супруга американского президента Кеннеди Джеки курила, но тщательно скрывала эту дурную привычку от публики. Фотографам было️ запрещено снимать ее курящей, а журналистам – писать об этом.

Супруга другого президента США Форда Бетти любила выпить, что также скрывалось от общественности. Позже она призналась об этом недуге, лечилась, и избавилась от этой пагубной привычки.

Леди Диана, будучи в депрессии, страдала от неконтролируемого аппетита, булимии. Она изо всех сил боролась с болезнью, но еще тщательней скрывала это от публики, даже больше, чем свои любовные романы.

Из рассказанного Вербицкая сделала вывод, что у каждой женщины есть свои недостатки, но мудрость состоит в том, чтобы, скрывая их, в то же время пытаться избавляться от них. Не нужно огорчать близких людей. «И тогда каждая из нас станет леди, и если не первой, то неповторимой для своего единственного», — написала Вербицкая в Instagram.

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Вербицкая поделилась советом, как стать неповторимой леди
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