Вербицкая поделилась любимыми утренними ритуалами

Популярная телеведущая Лариса Вербицкая поделилась опытом,как просыпаться по утрам так, чтобы сразу быть свежей и красивой. За долгие годы работы в утреннем эфире звезда научилась вставать без будильника раньше шести утра.

По признанию Вербицкой, ей всю жизнь приходилось очень рано вставать, а то и вовсе обходиться почти без сна, да еще при этом изображать легкость, свежесть и ясность ума. И она всегда искала методы быстрого пробуждения, в итоге скопился немалый арсенал секретов.

«Еще в постели гимнастика тибетских монахов. Небольшая растяжка мышц с элементами йоги уже по дороге в ванную. Помогал душ со скрабом для тела и легкий крем, чтобы не испытывать сухость кожи. Поняла, что за лицом ухаживать лучше с вечера — ведь это требует времени», — рассказала Вербицкая в Instagram.

По утрам звезда только умывается и пользуется лосьоном и дневным кремом, а иногда и ночным, но не обильно, чтобы он успел впитаться. По ее словам, любимый легкий аромат тоже помогает проснуться.

«Макияж я научилась делать быстро и максимально натурально. Лучше, когда он не заметен на лице, тогда в течение долгих часов его и не надо подправлять. ️Режим питания — легкий, но завтрак калорийный, чтобы голова не кружилась от голода», — написала Вербицкая.

А по дороге в студию она использует медитацию, скороговорки и точечный массаж.

«Некоторые мои коллеги прибегали и к экстремальным далеко не полезным средствам, как, например, кофе с «Пепси». Эффект был моментальный, но не продолжительный. Я Вам не советую — огромный стресс для сердца, сосудов и, конечно, желудка», — дополнила свой рассказ телеведущая.