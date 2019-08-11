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Лопырева подарила поклонникам «королевский» фильтр в Instagram

Телеведущая приурочила презент к своему дню рождения.

Лопырева подарила поклонникам «королевский» фильтр в Instagram
Виктория Лопырева подарила поклонникам «корону». Фото: globallookpress.com

36-летняя Виктория Лопырева создала особый фильтр «QueenV» в Instagram, с помощью которого любой пользователь соцсети может примерить корону. «Маска» от телеведущей также «делает» лицо визуально более пропорциональным и ухоженным. Виктория Лопырева рассказала, что фильтр для обработки фото и видео был создан по случаю ее дня рождения.

«Всегда знала, что мои девочки – это красивые, самодостаточные и уверенные в себе женщины, в общем – настоящие Королевы», – рассказала модель о своем изобретении.

Ранее Виктория Лопырева рассказала, что ее день рождения длился 12 дней. Вместе со своим возлюбленным и отцом ребенка, бизнесменом Игорем Булатовым телеведущая побывала в Греции и Испании, где с размахом отметила праздник. По словам Виктории Лопыревой, эти дни были одними из самых счастливых в ее жизни, так как прошли в окружении любимых мужчин и близких друзей.

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Лопырева подарила поклонникам «королевский» фильтр в Instagram
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