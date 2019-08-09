ЗВЕЗДЫ

Лопырева отмечала свое 36-летие двенадцать дней

За это время возлюбленная Игоря Булатова успела побывать в Греции и Испании.

Лопырева отмечала свое 36-летие двенадцать дней
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Вместе с возлюбленным Игорем Булатовым Виктория Лопырева обосновалась в Майами. Однако свой день рождения модель решила отпраздновать в Греции и Испании. По словам Виктории, торжество длилось почти две недели — двенадцать дней. За это время Лопырева посетила греческий Миконос и побывала на юге Испании, выбрав курортный город Марбелья.

Виктория не сомневается: этот день рождения стал одним из лучших благодаря тем сюрпризам, которые заранее приготовили для нее друзья и близкие. Также модель подметила, что в этом году ее поздравляли сразу трое любимых мужчин: папа, Игорь и малыш Марк Лео. Не забыла поблагодарить Лопырева и своих подруг, которые сделали все для создания праздничной атмосферы.

В одном из недавних интервью Виктория призналась, что с рождением сына ей пришлось пересмотреть свой привычный график. Девушка с нетерпением ждет, когда ее малыш немного подрастет, не сомневаясь в том, что она сможет вернуться к привычному ритму жизни — частым перелетам, командировкам и встречам. Однако пока Лопырева вынуждена проводить время дома, находясь с шестимесячным сыном.

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Виктория ЛопыреваЗвездные дети

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Лопырева отмечала свое 36-летие двенадцать дней
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