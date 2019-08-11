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Заворотнюк вспомнила времена «Моей прекрасной няни»

Актриса поделилась архивным снимком в Instagram.

Заворотнюк вспомнила времена «Моей прекрасной няни»
Анастасия Заворотнюк иногда смотрит сериал со своим участием. Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

48-летняя Анастасия Заворотнюк в последнее время редко публикует в профиле свои фотографии. Актриса занята воспитанием младшей дочери Милы. Девочка появилась на свет в октябре 2018 года от брака с фигуристом Петром Чернышевым. Мила стала третьим ребенком знаменитости. От предыдущих отношений с бизнесменом Дмитрием Стрюковым у Анастасии есть 23-летняя Анна и 19-летний Майкл.

Поклонники следят за микроблогом актрисы, поэтому каждое новая публикация вызывает среди фолловеров ажиотаж. Так, Анастасия Заворотнюк поделилась архивным снимком со съемок сериала «Моя прекрасная няня». Актриса предалась воспоминаниям по ситкому, который принес ей популярность.

«Немного ностальгии вам в ленту, а именно, меня с Хрюшей 10 лет назад», – написала знаменитость в профиле.

По словам актрисы, она смотрит сериал на канале СТС и ностальгирует по этому периоду.

Подписчики высказались в комментариях к снимку, сообщив, что они остаются верными фанатами сериала. По мнению фолловеров, они готовы по несколько раз пересматривать ситком, потому что он им так и не надоел, а некоторые шутки до сих пор актуальны.

Ранее Анастасия Заворотнюк рассказала, что ее муж Петр Чернышев улетел в Крым, где выступит на ледовом шоу вместе с Татьяной Навкой.

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"Моя прекрасная няня"Анастасия Заворотнюкархивное фотоПетр Чернышев

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Заворотнюк вспомнила времена «Моей прекрасной няни»
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