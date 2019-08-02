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Анастасия Заворотнюк отпустила мужа с Татьяной Навкой в Крым

Актриса отметила, что будет с нетерпением ждать супруга дома вместе с ребенком.

Анастасия Заворотнюк отпустила мужа с Татьяной Навкой в Крым
Заворотнюк отпустила мужа с Навкой в Крым/globallookpress.com

Актриса Анастасия Заворотнюк в Instagram рассказала, что ее муж, фигурист Петр Чернышев, отправился вместе с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в Крым. В Ялте они примут участие в ледовом шоу «Золушка».

«Завтра в Ялте прямо на набережной открывается каток, который проработает до конца сентября и будет радовать крымчан и туристов волшебным ледовым шоу «Золушка». В честь открытия главные роли исполнят Петр Чернышев и Татьяна Навка. А я желаю ребятам гладкого льда и аншлага, зрителям — удовольствия, праздника, положительных эмоций. Петя, мы с Милочкой тебя очень любим и ждём дома!» — заявила Анастасия Заворотнюк.

Отметим, что фигурист Петр Чернышев и Татьяна Навка уже достаточно давно катаются вместе. Они выступают в ледовых шоу.

Добавим, что в октябре прошлого года Заворотнюк родила дочь Милу от Петра Чернышева. Пара скрывала беременность. Поженились с известным спортсменом, который выступал в танцах на льду, они еще в 2008 году. Кстати, у Анастасии Заворотнюк есть еще двое детей – Анна и Майкл. Они родились в ее втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. С 2006 по 2008 год Заворотнюк встречалась с актером Сергеем Жигуновым. Они сблизились во время работы в сериале «Моя прекрасная няня». Ради актрисы Жигунов даже ушел от супруги. Правда, после расставания он к ней вернулся.

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Анастасия ЗаворотнюкКрымПетр ЧернышевТатьяна НавкаЯлта

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Анастасия Заворотнюк отпустила мужа с Татьяной Навкой в Крым
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