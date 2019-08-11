Повереннова поделилась советом, как легче пережить неудачу

Дарья Повереннова, ставшая известной после выхода на экраны фильма «День рождения Буржуя», продуманно и откровенно ведет свой мини-блог в соцсети, вызывая подписчиков на серьезные комментарии и размышления о жизни. Дарья делится с поклонниками и историями, которые c ней случаются, как и выводами из них.

Так, Повереннова откровенно рассказала, что получила «отворот-поворот» от режиссера на кинопробах. В результате выбрали актрису, которая получила роль без всяких проб, или, как говорят, «по блату».

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Жизненные обстоятельства вывели Дарью из равновесия, она пытается успокоиться, и это настроение находит свое отражение и в постах знаменитости. Дарья опубликовала в Instagram собственное фото в простом белом платье на фоне моря и написала к снимку подробный комментарий о том, что некоторые философы определяют жизнь как плавание на лодке по морю. А удачи и неудачи сравнивают как направление течения, которое зависит от ветра, а значит, либо будет помогать плыть, либо препятствовать. А успех плавания зависит, насколько успешно удается лавировать среди этих течений. Но если бросить весла, то даже попутное течение не факт, что продвинет вперед.

Также она поблагодарила подписчиков за слова поддержки, которые были высказаны в комментариях после того, как звезда рассказала о случае на кинопробах. Актриса призналась, что трудности ее всегда закаляли и никто никогда не преподносил ей подарков «на блюдечке», однако и синдром неудачницы — не ее тема. Дарья высказалась: все, что ни случается в жизни — нам во благо. Сиюминутно переживая проблему, человек не всегда видит перспективу, но со временем жизнь все расставляет на свои места.