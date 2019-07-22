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Дарья Повереннова дала свое определение слову любовь

Актриса порассуждала о значении этого «термина».

Дарья Повереннова дала свое определение слову любовь
Дарья Повереннова порассуждала на тему любви/globallookpress.com

Актриса Дарья Повереннова в Instagram порассуждала на тему, что же есть любовь. Не так давно она дала интервью, где журналисты спрашивали, что она вкладывает в это понятие.

«Я стала говорить про «смотреть не на друг друга, а в одном направлении», про заботу, внимание, уважение, поддержку, общие интересы и много чего еще… А потом прочитала: «Когда любят, в чужих постелях не спят! А своё разнообразие засуньте себе в задницу!» И это в десятку! А что думаете про любовь вы?» — спросила она своих подписчиков.

Добавим, что ранее Дарья Повереннова жаловалась на непростую актерскую судьбу. Ей часто приходилось слышать от людей, что актеры только и делают, что отдыхают. Сама звезда сказала, что это далеко не так. Особенно тяжело людям ее профессии становится в те моменты, когда они перестают получать предложения о работе. У многих сразу же возникает в голове вопрос, чем кормить семью и где можно заработать деньги. В такие моменты важно, как она отмечала, не впасть в депрессию.

Также звезда поднимала вопрос о создании в России актерского профсоюза. Как она считает, эта организация могла бы дать актерам, которых перестали звать сниматься в картинах, не беспокоиться о завтрашнем дне.

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Тэги:

актёрская профессияАктерский профсоюзДарья Повереннова

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Дарья Повереннова дала свое определение слову любовь
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