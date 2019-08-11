Дорожный стиль: Орбакайте показала удобный и элегантный наряд для путешествий

Как одеться, отправляясь в путешествие, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть стильно? Ответ на этот вопрос дает фото певицы Кристины Орбакайте, которая сейчас отдыхает вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и 7-летней дочерью Клавдией в Юрмале. Снимок певицы, который появился в Instagram, сделан поздно вечером в салоне большого микроавтобуса.

Кристина выбрала для путешествия одежду в серо-бежевых тонах. Светлые длинные брюки в обтяжку сбоку отделаны молнией, майка имеет оригинальный волнообразный вырез горловины. Длинный трикотажный кардиган вышит пайетками. На руке у Кристины часы с браслетом, а на ногах — изящные лакированные светло-бежевые балетки.

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Подписчики положительно отреагировали на пост певицы в социальной сети, отметив ее неизменный вкус.

Орбакайте делится не только собственными снимками, сделанными на отдыхе, но и публикует видео и фото малышки Клавдии. Появился и ролик с участием девочки, на котором она поет испанскую песенку, демонстрируя, как хорошо ей удалось освоить иностранный язык.