Акцент на ноги: Орбакайте опубликовала отпускное фото на яхте

Певица вместе с семьей проводит свободное время в США.

Кристина Орбакайте вместе с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочерью Клавой отправилась в отпуск в Америку. Певица выбрала для отдыха Орландо – один из крупнейших городов во Флориде, расположенный неподалеку от Атлантического океана.

Знаменитость успела посетить местную достопримечательность – павильон Universal Studios, где снималась сага о Гарри Поттере. После экскурсии певица посвятила время заслуженному отдыху на роскошной яхте. Для морской прогулки 48-летняя Кристина Орбакайте выбрала яркую тунику, продемонстрировав стройные длинные ноги. Дополнила свой образ звезда большими черными солнцезащитными очками.

«Хорошего летнего настроения!» – написала Кристина Орбакайте в в Instagram.

«Красивая женщина! И отличная мама!»; «Люблю вашу семью! При всей известности ни капли «высоты», умные, воспитанные!»; «Красавица! Очень шикарные ноги!»; «Богиня! Огонь! Супердевушка», – прокомментировали снимок фолловеры.

Ранее Кристина Орбакайте отреагировала на новость о разводе Лолиты. Звезда поддержала коллегу по сцене, которая переживает сейчас тяжелый период. Напомним, Лолита приняла решение развестись со своим пятым мужем, с которым прожила вместе 9 лет.