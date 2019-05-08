Бывшая жена Романа Абрамовича вышла в свет с новым избранником-миллиардером

Бывшая супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова посетила со своим избранником, наследником миллиардной империи греком Ставросом Ниархосом, бал «Институт костюма — 2019». Молодые люди буквально светились от счастья. Видно, что им доставляет огромное удовольствие общество друг друга.

Кстати, данное мероприятие принято называть «Оскаром для модников». Под вспышки фотокамер по красной дорожке проходят звезды кино, шоу-бизнеса и модной индустрии. Темой бала в этом году стала кэмп-эстетика, для которой характерны чрезмерная экстравагантность, театральность и гротеск.

Отметим, что Жукова и греческий магнат вместе уже год. Именно на таком же мероприятии впервые год назад они появились вместе. В этот раз Дарья Жукова, которая недолго скучала после расставания с Романом Абрамовичем, вышла в свет в нежно-розовом наряде от Giambattista Valli. Ее спутник тоже отдал предпочтение классическому костюму.

По слухам, ради Дарьи Жуковой греческий миллиардер бросил свою предыдущую пассию — модель Джессику Харт. Молодые люди были помолвлены, и дело, казалось, идет к свадьбе, но грек не смог устоять перед чарами российской красавицы. Известно, что сейчас влюбленные проживают в Нью-Йорке. Они безумно счастливы в обществе друг друга, сообщает «Комсомольская правда».

Дарья Жукова много лет была счастлива вместе с владельцем футбольного клуба «Челси». Пара посещала различные светские мероприятия. Также красавицу можно было увидеть в ложе для почетных гостей лондонского клуба. Звезда всегда с радостью посещала футбол и не раз подчеркивала, что в восторге от этой игры. Однако в последние годы Жукова и Абрамович уже не жили вместе. Стали распространяться слухи, что миллиардер изменяет своей любимой женщине. В итоге пара решила расстаться. Развод состоялся в 2017 году. У Абрамовича и Жуковой двое совместных детей, поэтому ради них они сохранили прекрасные отношения. Порой папарацци застают их вместе. По этому поводу рождаются слухи, якобы они снова объединились.