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Ксения Собчак в сентябре выйдет замуж на Константина Богомолова

Торжество, по предварительным данным, состоится примерно через месяц.

Ксения Собчак в сентябре выйдет замуж на Константина Богомолова
Собчак и Богомолов скоро сыграют свадьбу/globallookpress.com

Светская львица Ксения Собчак в сентябре планирует сыграть свадьбу со своим новым возлюбленным — режиссером Константином Богомоловым, который старше ее на семь лет. Где и в какой конкретно день состоится торжество пока неизвестно.

Ксения Собчак танцует в клубе. Фото
Собчак снова собралась замуж/instagram.com/xenia_sobchak/

Напомним, что Ксения Собчак не так давно официально развелась с 46-летним актером Максимом Виторганом. Вместе пара была на протяжении шести лет. От этих отношений на свет появился сын Платон, который сейчас живет с мамой, сообщает cosmo.ru.

Последние месяцы телеведущая встречается с Константином Богомоловым, бывшим супругом актрисы Дарьи Мороз. На днях в соцсетях режиссер публично признался в любви к Ксении.

Не исключено, что Собчак ответила режиссеру «да», поэтому он и разместил такой пост. Что касается телеведущей, то минувшую ночь она провела в одном из увеселительных заведений. В сторис Instagram звезда разместила кадры, как она танцует в клубе. Не исключено, что влюбленные отмечали вместе радостное событие, которое скоро произойдет в их жизни.

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Ксения Собчак в сентябре выйдет замуж на Константина Богомолова
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