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Костнер рассказал о ревности принца Гарри к Меган Маркл

Актер убежден, что знает причину, по которой герцог Сассекский запретил жене продолжать карьеру в кино.

Костнер рассказал о ревности принца Гарри к Меган Маркл
Кевин Костнер поддержал "вето" принца Гарри на съемки Меган Маркл в кино. Фото: Global Look Press

Судя по всему, если у Меган Маркл и теплилась когда-то надежда снова вернуться к лицедейству, ей придется ее оставить. Принц Гарри не потерпит экранных поцелуев своей благоверной, поэтому путь на киноолимп герцогине заказан.

До встречи с Гарри Меган строила успешную карьеру, снимаясь в долгоиграющей мыльной опере «Форс-мажоры». Перед свадьбой Маркл объявила об уходе из проекта, чтобы принять на себя королевские обязанности.

Однако звезда фильма «Телохранитель» Кевин Костнер заверил, что дело не только в этом. По его словам принц Гарри ревнив и не захотел, чтобы та снова стала играть в фильмах.

«Я поддерживаю Гарри, он классный парень», — заметил актер, который стал гостем теле-шоу Lorraine. «Мне бы тоже было неприятно видеть, как моя супруга целуется с другими мужчинами… Это было бы мне непонятно», — добавил обладатель двух «Оскаров».

Напомним, что ранее Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана незадолго до своей смерти призналась ему, что хотела бы сыграть в продолжении фильма «Телохранитель».

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Костнер рассказал о ревности принца Гарри к Меган Маркл
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