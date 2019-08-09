Костнер рассказал о ревности принца Гарри к Меган Маркл

Актер убежден, что знает причину, по которой герцог Сассекский запретил жене продолжать карьеру в кино.

Судя по всему, если у Меган Маркл и теплилась когда-то надежда снова вернуться к лицедейству, ей придется ее оставить. Принц Гарри не потерпит экранных поцелуев своей благоверной, поэтому путь на киноолимп герцогине заказан.

До встречи с Гарри Меган строила успешную карьеру, снимаясь в долгоиграющей мыльной опере «Форс-мажоры». Перед свадьбой Маркл объявила об уходе из проекта, чтобы принять на себя королевские обязанности.

Однако звезда фильма «Телохранитель» Кевин Костнер заверил, что дело не только в этом. По его словам принц Гарри ревнив и не захотел, чтобы та снова стала играть в фильмах.

«Я поддерживаю Гарри, он классный парень», — заметил актер, который стал гостем теле-шоу Lorraine. «Мне бы тоже было неприятно видеть, как моя супруга целуется с другими мужчинами… Это было бы мне непонятно», — добавил обладатель двух «Оскаров».

Напомним, что ранее Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана незадолго до своей смерти призналась ему, что хотела бы сыграть в продолжении фильма «Телохранитель».