Костнер рассказал о ревности принца Гарри к Меган Маркл

Судя по всему, если у Меган Маркл и теплилась когда-то надежда снова вернуться к лицедейству, ей придется ее оставить. Принц Гарри не потерпит экранных поцелуев своей благоверной, поэтому путь на киноолимп герцогине заказан.
До встречи с Гарри Меган строила успешную карьеру, снимаясь в долгоиграющей мыльной опере «Форс-мажоры». Перед свадьбой Маркл объявила об уходе из проекта, чтобы принять на себя королевские обязанности.
Однако звезда фильма «Телохранитель» Кевин Костнер заверил, что дело не только в этом. По его словам принц Гарри ревнив и не захотел, чтобы та снова стала играть в фильмах.
«Я поддерживаю Гарри, он классный парень», — заметил актер, который стал гостем теле-шоу Lorraine. «Мне бы тоже было неприятно видеть, как моя супруга целуется с другими мужчинами… Это было бы мне непонятно», — добавил обладатель двух «Оскаров».
Напомним, что ранее Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана незадолго до своей смерти призналась ему, что хотела бы сыграть в продолжении фильма «Телохранитель».