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Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель»

Об этом журналистам рассказал голливудский актер Кевин Костнер.

Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель»
Сценарий второй части "Телохранителя", где должна была сыграть Диана, был закончен за день до гибели принцессы. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Голливудский актер Кевин Костнер продолжает раскрывать любопытные истории и неожиданные факты, связанные со съемками известного американского фильма «Телохранитель». Не так давно артист поведал, что на постере к легендарной картине на самом деле сняла дублерша Уитни Хьюстон, теперь же его новое сообщение кажется почти сенсационным.

Оказывается, во второй части фильма хотела сняться не просто актриса, а настоящая принцесса – принцесса Диана. Представительница британской королевской семьи, якобы, должна была сыграть в картине главную роль, и просила Костнера написать сценарий. По словам Кевина, Диану, в частности, интересовало, будут ли в продолжении сцены с поцелуями. При этом в разговоре с ним, как отмечает актер, она была взволнована, но сдержана, пишет People.

Как отмечает звезда, в «Телохранителе-2» должна была продолжиться история героя Костнера, только вместо певицы героиней должна была стать представительница королевской семьи. Сценарий сиквела был закончен в августе 1997 года, за день до гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.

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актерБританская королевская семьяКевин КостнерПринцесса ДианапродолжениеТелохранительУитни Хьюстон

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Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель»
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