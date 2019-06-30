Принцесса Диана хотела сняться в продолжении фильма «Телохранитель»

Голливудский актер Кевин Костнер продолжает раскрывать любопытные истории и неожиданные факты, связанные со съемками известного американского фильма «Телохранитель». Не так давно артист поведал, что на постере к легендарной картине на самом деле сняла дублерша Уитни Хьюстон, теперь же его новое сообщение кажется почти сенсационным.

Оказывается, во второй части фильма хотела сняться не просто актриса, а настоящая принцесса – принцесса Диана. Представительница британской королевской семьи, якобы, должна была сыграть в картине главную роль, и просила Костнера написать сценарий. По словам Кевина, Диану, в частности, интересовало, будут ли в продолжении сцены с поцелуями. При этом в разговоре с ним, как отмечает актер, она была взволнована, но сдержана, пишет People.

Как отмечает звезда, в «Телохранителе-2» должна была продолжиться история героя Костнера, только вместо певицы героиней должна была стать представительница королевской семьи. Сценарий сиквела был закончен в августе 1997 года, за день до гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже.