«Девочка тоненькая»: Судзиловская похвалила Валерию за стройность

45-летняя актриса не оставила без внимания свежий снимок возлюбленной Иосифа Пригожина в бикини.

51-летняя Валерия тщательно следит за рационом всей семьи. В частности, певица делает все для того, чтобы меню ее возлюбленного — музыкального продюсера Иосифа Пригожина — было разнообразным и главное — полезным. Сама исполнительница особое внимание уделяет спорту. Летом певица предпочитает тренироваться на свежем воздухе. Отдыхая на даче с семьей, Валерия играет с детьми в бадминтон.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в недавней фотосессии возлюбленная Пригожина продемонстрировала плоды своих ежедневных тренировок, показав «честное» фото без ретуши и фильтров. В кадре знаменитость позирует в бикини лимонного оттенка.

больше по теме Эммануил Виторган с женой и полуторагодовалой дочкой отдохнули в Юрмале Актер с семьей посетил спектакль легендарного «Тодеса», где встретился с Аллой Духовой.

Примечательно, что снимок Валерии в бикини не оставила без внимания и актриса Олеся Судзиловская. В комментариях под свежим фото исполнительницы она похвалила супругу Иосифа Пригожина за стройность, подметив, что певица выглядит словно «девочка».

«Девочка тоненькая — солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!» — добавила Судзиловская.

У Валерии есть трое уже взрослых детей: 26-летняя Анна, 24-летний Артемий и 20-летний Арсений.