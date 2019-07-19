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«Девочка тоненькая»: Судзиловская похвалила Валерию за стройность

45-летняя актриса не оставила без внимания свежий снимок возлюбленной Иосифа Пригожина в бикини.

«Девочка тоненькая»: Судзиловская похвалила Валерию за стройность
Олеся Судзиловская (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Валерия тщательно следит за рационом всей семьи. В частности, певица делает все для того, чтобы меню ее возлюбленного — музыкального продюсера Иосифа Пригожина — было разнообразным и главное — полезным. Сама исполнительница особое внимание уделяет спорту. Летом певица предпочитает тренироваться на свежем воздухе. Отдыхая на даче с семьей, Валерия играет с детьми в бадминтон.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в недавней фотосессии возлюбленная Пригожина продемонстрировала плоды своих ежедневных тренировок, показав «честное» фото без ретуши и фильтров. В кадре знаменитость позирует в бикини лимонного оттенка.

Валерия показала себя в бикини (Фото: Instagram.com/valeriya)
Олеся Судзиловская восхитилась стройностью Валерии (Фото: Instagram.com/valeriya)

Примечательно, что снимок Валерии в бикини не оставила без внимания и актриса Олеся Судзиловская. В комментариях под свежим фото исполнительницы она похвалила супругу Иосифа Пригожина за стройность, подметив, что певица выглядит словно «девочка».

«Девочка тоненькая — солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!» — добавила Судзиловская.

У Валерии есть трое уже взрослых детей: 26-летняя Анна, 24-летний Артемий и 20-летний Арсений.

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Валериядиетазвездный стильОлеся СудзиловскаяФото в купальнике

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«Девочка тоненькая»: Судзиловская похвалила Валерию за стройность
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