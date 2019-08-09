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Аллу Вербер после анафилактического шока спасали израильские специалисты

Медики экстренно вылетели в Италию, где случилась трагедия.

Аллу Вербер после анафилактического шока спасали израильские специалисты
Вербер не смогли спасти на курорте в Италии/globallookpress.com

Друг фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, главный редактор журнала Fashionograph Олег Шаран рассказал, что женщину после того, как у нее случился анафилактический шок, пытались спасти медики из Израиля. Они экстренно вылетели в Италию, где разыгралась трагедия.

Алла Вербер. Фото
Вербер пытались спасти медики из Израиля/globallookpress.com

Впрочем, даже их усилия оказались тщетны. Спустя сутки Алла Вербер скончалась в одной из клиник на курорте, где проводила время.

Между тем стал известен состав рыбного блюда, которое Вербер съела в израильском ресторане. Бизнесвумен подали омаров, раков и крабов. Не исключено, что именно после их употребления у Вербер случился анафилактический шок. Впрочем, утверждать конкретно пока нельзя. Точные причины смерти установит вскрытие. Добавим, что анафилактический шок примерно в двадцати процентах случаев заканчивается летальным исходом, так что шансы на спасение были, но, увы, не случилось.

Судя по всему, аллергическая реакция спровоцировала отказ всех жизненно важных органов и сепсис. Затем случился обширный инфаркт, который и стал причиной смерти, сообщает портал Dni.ru.

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Аллу Вербер после анафилактического шока спасали израильские специалисты
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