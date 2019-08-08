Эффектный кадр: Екатерина Андреева подошла к краю 44-метрового водопада

Популярная телеведущая Екатерина Андреева продолжает свое экстремальное путешествие по Исландии. Звезда уже посетила «обитель эльфов» на леднике, подышала 100-градусным паром, окунулась в «живую воду». Теперь, стоя на краю у самого мощного водопада Европы Деттифосс (его высота 44 метра), Екатерина Андреева подумала о вечных истинах.

Знаменитость вспомнила, что на кольце царя Соломона, который жил более 1 000 лет до нашей эры, была выгравирована надпись: «И это пройдет». А древнегреческий философ Гераклит спустя 500 лет продолжит эту мудрую мысль, что все течет, все изменяется…

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Но, по мнению телеведущей, есть в этой жизни константы — Вера, Надежда, Любовь.

«И меркнет блеск кольца Соломона и мудрость слов Гераклита становится под сомнение — они не могут исчезнуть — Вера, Надежда и Любовь…» — написала Екатерина Андреева в Instagram.

Стоит отметить, что звезда достаточно легко оделась для такой опасной вылазки — солнечные очки, желтая жилетка, темные брюки и закрытые ботинки. Про смелость и говорить не приходится, ведь звезда подошла к самому краю бездны.