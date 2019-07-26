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Екатерина Волкова рассекретила место своего отпуска

Звезда сериала «Воронины» отдыхает с семьей в Италии.

Екатерина Волкова рассекретила место своего отпуска
Екатерина Волкова. Фото: Instagram@volkovihome

Актриса Екатерина Волкова полюбилась зрителями в роли Веры в сериале «Воронины». Артистка охотно делится в Instagram фотографиями из своей жизни и кадрами со съемочной площадки.

Накануне звезда выложила пост с кадрами, сделанными в отпуске. Екатерина написала, что пока не раскроет место отдыха и попросила подписчиков попробовать его угадать.

«Кто будет первым из вас ближе всех, отмечу вас в сторис», – отметила под снимком Волкова.

Сегодня актриса порадовала поклонников новой публикацией и наконец-то раскрыла тайну. Оказалось, что она сейчас проводит время вместе с семьей в Италии, неподалеку от города Амалфи.

«Наш отель находится в скале. Ощущения, как будто мы на краю земли. Вдали от туристов и суеты», – поделилась впечатлениями телезвезда.

Напомним, съемки проекта «Воронины» закончены, за десять лет было отснято 24 сезона. Зрители успели полюбить персонажей сериала и сейчас расстраиваются, что вскоре придется расстаться с любимыми героями. Тяжело оказалось уходить от своей телевизионной семьи и самой Екатерине.

«Внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец. Нахлынула безумная грусть», – рассказала о последних съемочных днях Волкова.

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актрисаЕкатерина ВолковаИталияотпусксериал «Воронины»

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Екатерина Волкова рассекретила место своего отпуска
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