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Милявская лаконично высказалась о союзе Насти Каменских и Потапа

Молодожены проводят медовый месяц в уединении. Правда, щедро делятся с поклонниками фотографиями.

Милявская лаконично высказалась о союзе Насти Каменских и Потапа
Настя Каменских с Потапом отправились в медовый месяц (Фото: Instagram.com/kamenskux)

32-летняя Настя Каменских на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото из свадебного путешествия. Кадр украинской исполнительницы оценила певица и актриса Лолита Милявская.

«Люблю!» — лаконично ответила знаменитость в комментариях под снимком.

В кадре Настя запечатлена в компании новоиспеченного супруга. Молодожены позируют на пирсе. Ранее исполнительница делилась снимками в бикини. По словам певицы, она осталась довольна тем, как прошла свадебная церемония. Каменских уточнила, что день свадьбы был идеален.

Настя Каменских
Настя Каменских проводит медовый месяц с Потапом (Фото: Instagram.com/kamenskux)

Ни для кого не секрет, что молодые люди много лет работали вместе, выступая на сцене дуэтом. Однако со временем их дружеские и партнерские отношения переросли в более глубокое чувство. Потап уже был женат. его брак закончился разводом в 2014 году.

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Милявская лаконично высказалась о союзе Насти Каменских и Потапа
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