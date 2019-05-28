Милявская лаконично высказалась о союзе Насти Каменских и Потапа

32-летняя Настя Каменских на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото из свадебного путешествия. Кадр украинской исполнительницы оценила певица и актриса Лолита Милявская.

«Люблю!» — лаконично ответила знаменитость в комментариях под снимком.

В кадре Настя запечатлена в компании новоиспеченного супруга. Молодожены позируют на пирсе. Ранее исполнительница делилась снимками в бикини. По словам певицы, она осталась довольна тем, как прошла свадебная церемония. Каменских уточнила, что день свадьбы был идеален.

Ни для кого не секрет, что молодые люди много лет работали вместе, выступая на сцене дуэтом. Однако со временем их дружеские и партнерские отношения переросли в более глубокое чувство. Потап уже был женат. его брак закончился разводом в 2014 году.