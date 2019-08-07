Старшая дочь Седоковой показала свою подросшую сестру Монику

Самой артистке суд в прошлом году запретил публиковать фото и видео с наследницей.

Анна Седокова в конце июля ушла в долгожданный отпуск. Певица поняла, что совмещать работу и материнство не так просто, как кажется. В итоге последние недели лета она полностью посвятила наследникам: 14-летней Алине, восьмилетней Монике и двухлетнему Гектору. В прошлом году артистке пришлось судиться с бывшим мужем бизнесменом Максимом Чернявским, который решил лишить певицу родительских прав.

больше по теме Седокова ради детей продлила свой отпуск до конца лета Певица призналась, что совмещать работу и отдых с тремя наследниками оказалось невозможно.

Однако Анна все же получила возможность проводить время с Моникой. Правда, ей запрещено публиковать фото и видео с девочкой в соцсетях. По этой причине артистка не показывает малышку, но зато постит снимки, на которых она запечатлена в бикини, или хвастается успехами сына. Как оказалось, певица все же нашла выход из ситуации. Снимки подросшей Моники теперь можно увидеть в аккаунте ее старшей сестры.

На днях Алина опубликовала фото, на котором она обнимает Гектора, а рядом позирует их сестра в легинсах и футболке.

«Говорят, независимо от того, сколько вам лет, когда вы со своими братьями и сестрами, вы возвращаетесь в детство», — написала девочка.

Подписчики страницы, как и поклонники Седоковой, были рады увидеть Монику. Они отметили, что малышка очень похожа на маму. «Моника мы скучали по ней», «Мона, как же давно мы ее не видели», «Как же приятно вас видеть вместе», «Какие вы классные у мамы Анюты, трое таких прекрасных», «Какая же Моника уже взрослая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что звездная семья отдыхает на Лазурном побережье. Сначала Седокова взяла 10 дней отпуска, потом продлила его до сентября. Певица изо всех сил старается быть хорошей мамой. Несмотря на свою занятость, семья у нее всегда стоит на первом месте. Она пережила не один неудачный роман, поэтому теперь с осторожностью подпускает мужчин в свое личное пространство.

А вы считаете Седокову хорошей мамой?