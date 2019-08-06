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Отпуск удался: Седокова в сверкающем платье станцевала на набережной

Экс-солистка «ВИА Гры» поделилась с поклонниками новым видео в соцсети.

Отпуск удался: Седокова в сверкающем платье станцевала на набережной
Анна Седокова. Фото: globallookpress.com

Дважды побывав замужем, Анна Седокова официально остается одна. Однако певица не устает намекать на то, что ее сердце занято, не называя при этом имени таинственного избранника.

На днях экс-солистка «Виа Гры» вместе с младшим сыном Гектором отправилась отдыхать на один из курортов на Лазурном берегу Франции — в маленький, но популярный у миллионеров город Антиб. В блоге артистки в Instagram начали появляться кадры из отпуска, на которых она купается, общается с наследником и позирует на фоне морских пейзажей. А одним из последних постов звезды стал ролик, где она в сверкающем светлом платье зажигательно двигается на набережной.

«Танцевать на улице, слово тебя видит лишь один самый любимый. И больше в этом мире никого нет», – заявила Анна.

Видео собрало десятки восторженных комментариев. «Анна как невеста в белом платьице», «Вы прекрасны», «Огонь девочка», «Моя самая шикарная и красивая. Фигурка, Ань, просто бомба», «Платье просто шик», «Аня, ты просто восхитительна», – восхитились поклонники.

Фото: Instagram@annasedokova

Ранее Седокова призналась, что когда-то была очень капризной в отношениях с противоположным полом. Она постоянно зацикливалась на мелочах, во всем упрекала избранника и не могла просто наслаждаться его обществом, забыв обо всем. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, теперь Анна признает, что все это было ужасной глупостью с ее стороны.

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Отпуск удался: Седокова в сверкающем платье станцевала на набережной
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