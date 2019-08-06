Отпуск удался: Седокова в сверкающем платье станцевала на набережной

Дважды побывав замужем, Анна Седокова официально остается одна. Однако певица не устает намекать на то, что ее сердце занято, не называя при этом имени таинственного избранника.
На днях экс-солистка «Виа Гры» вместе с младшим сыном Гектором отправилась отдыхать на один из курортов на Лазурном берегу Франции — в маленький, но популярный у миллионеров город Антиб. В блоге артистки в Instagram начали появляться кадры из отпуска, на которых она купается, общается с наследником и позирует на фоне морских пейзажей. А одним из последних постов звезды стал ролик, где она в сверкающем светлом платье зажигательно двигается на набережной.
«Танцевать на улице, слово тебя видит лишь один самый любимый. И больше в этом мире никого нет», – заявила Анна.
Видео собрало десятки восторженных комментариев. «Анна как невеста в белом платьице», «Вы прекрасны», «Огонь девочка», «Моя самая шикарная и красивая. Фигурка, Ань, просто бомба», «Платье просто шик», «Аня, ты просто восхитительна», – восхитились поклонники.
Ранее Седокова призналась, что когда-то была очень капризной в отношениях с противоположным полом. Она постоянно зацикливалась на мелочах, во всем упрекала избранника и не могла просто наслаждаться его обществом, забыв обо всем. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, теперь Анна признает, что все это было ужасной глупостью с ее стороны.