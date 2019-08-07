Саша Савельева призналась, что ей вдвойне больно после смерти Вербер

Певица Саша Савельева в Instagram отреагировала на смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она разместила совместный снимок с бизнесвумен и призналась, что хотела его выставить в ее день рождения, чтобы пожелать женщине успехов. К сожалению, судьба распорядилась иначе.

«Берегла эту фотографию для радостного случая… День рождения Аллы Константиновны, именины, новые творческие победы… Но жизнь распоряжается по-другому… Элегантная, прекрасная, деятельная, творческая… Спасибо, что Вы были с нами. От присутствия таких людей мир становится лучше и вдвойне больно, когда они вот так внезапно покидают землю. Вечная память. Дорогая Алла», — заявила Саша Савельева.

Отметим, что смерть Аллы Вебер, которой был всего 61 год потрясла всех российских звезд шоу-бизнеса. Дело в том, что еще несколько дней назад женщина веселилась на дне рождения композитора Игоря Крутого в Турции. Беды ничего не предвещало.

Затем Алла Вебер поехала отдыхать в Италию. Она каталась на велосипеде, загорала. Все в ее жизни было прекрасно. Плохо она себя почувствовала, когда попробовала в одном из ресторанов рыбное блюдо. На место в оперативном порядке были вызваны медики. Они целые сутки сражались за жизнь Аллы Вебер, но не смогли ее спасти. Женщина умерла от инфаркта.