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Алена Кравец сделала предположение, что Аллу Вербер отравили

По словам светской львицы, скоропостижная смерть ее подруги очень подозрительна.

Алена Кравец сделала предположение, что Аллу Вербер отравили
Кравец уверена, что Вербер отравили/globallookpress.com

Светская львица Алена Кравец сделала предположение, что фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер отравили. На это указывает скоропостижная смерть женщины. Как думает Кравец, у Вербер было очень много врагов, завистников и кто-то из них мог пойти на такие меры, чтобы устранить бизнесвумен.

Алла Вербер. Фото
Аллу Вербер могли отравить/globallookpress.com

«Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды», — заметила Алена Кравец.

Как сказала светская львица, точную причину смерти установит вскрытие, но пока на версии инфаркта делать основной акцент все-таки не стоит. Именно после вскрытия картина может стать совсем другой. Как думает Кравец, Алла Вербер вполне могла зайти на поляну чьих-то интересов. Враги просто решили ее устранить.

Кравец отдельно подчеркнула, что Алла Вербер была сильной, независимой и властной женщиной. У таких как она всегда много врагов, которые при любой возможности постараются вставить палки в колеса, сообщает портал Dni.ru.

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Алена Кравец сделала предположение, что Аллу Вербер отравили
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