Алена Кравец сделала предположение, что Аллу Вербер отравили

По словам светской львицы, скоропостижная смерть ее подруги очень подозрительна.

Светская львица Алена Кравец сделала предположение, что фэшн-директора ЦУМа Аллу Вербер отравили. На это указывает скоропостижная смерть женщины. Как думает Кравец, у Вербер было очень много врагов, завистников и кто-то из них мог пойти на такие меры, чтобы устранить бизнесвумен.

«Она следила за модным наполнением ЦУМа, ДЛТ в родном Питере. Там крутились астрономические деньги. А где большие суммы, там всегда жди беды», — заметила Алена Кравец.

Как сказала светская львица, точную причину смерти установит вскрытие, но пока на версии инфаркта делать основной акцент все-таки не стоит. Именно после вскрытия картина может стать совсем другой. Как думает Кравец, Алла Вербер вполне могла зайти на поляну чьих-то интересов. Враги просто решили ее устранить.

Кравец отдельно подчеркнула, что Алла Вербер была сильной, независимой и властной женщиной. У таких как она всегда много врагов, которые при любой возможности постараются вставить палки в колеса, сообщает портал Dni.ru.