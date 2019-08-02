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Певцов отметил день ВДВ на вертолете вместе с сыном

Артист устроил мальчику полет над Байкалом.

Певцов отметил день ВДВ на вертолете вместе с сыном
Дмитрий Певцов взял сына на съемки на Байкал. Фото: globallookpress.com

Дмитрий Певцов сейчас снимается в новом фильме Анастасии Зверьковой «Даю посадку». Съемки картины проходят в Иркутской области на озере Байкал, куда актер привез и своего сына Елисея. Артист старается как можно больше времени проводить с мальчиком, поэтому не отправил его на отдых с супругой Ольгой Дроздовой.

День ВДВ Дмитрий отметил вместе с наследником, совершив экскурсию на вертолете над живописными байкальскими окрестностями. Видеозаписью этого события Певцов поделился в Instagram.

«День пророка Илии и ВДВ отметили полетом», – прокомментировал ролик актер.

Поклонники в комментариях отметили, что Дмитрий прекрасный отец и правильно воспитывает Елисея. «Какой вы молодец, что берете с собою сына. Это самое важное общение», «Как правильно вы его воспитываете! А то одни компьютеры», «Ни одна школа этого не даст, ни один учитель этому не научит», – похвалили Певцова подписчики.

Фото: Instagram@dima_pevtsov

Напомним, ранее артист уже делился видеоотчетами со съемочной площадки. В одном из постов Дмитрий посетовал, что первый день съемок был очень насыщенным, и им с сыном практически не удалось поспать.

«Страдает из-за профессии своего отца», – пожаловался артист в соцсети.

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InstagramБайкалДень ВДВДмитрий ПевцовДмитрий Певцов и Ольга ДроздоваЕлисей Певцов

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Певцов отметил день ВДВ на вертолете вместе с сыном
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