Певцов отметил день ВДВ на вертолете вместе с сыном

Дмитрий Певцов сейчас снимается в новом фильме Анастасии Зверьковой «Даю посадку». Съемки картины проходят в Иркутской области на озере Байкал, куда актер привез и своего сына Елисея. Артист старается как можно больше времени проводить с мальчиком, поэтому не отправил его на отдых с супругой Ольгой Дроздовой.

День ВДВ Дмитрий отметил вместе с наследником, совершив экскурсию на вертолете над живописными байкальскими окрестностями. Видеозаписью этого события Певцов поделился в Instagram.

«День пророка Илии и ВДВ отметили полетом», – прокомментировал ролик актер.

Поклонники в комментариях отметили, что Дмитрий прекрасный отец и правильно воспитывает Елисея. «Какой вы молодец, что берете с собою сына. Это самое важное общение», «Как правильно вы его воспитываете! А то одни компьютеры», «Ни одна школа этого не даст, ни один учитель этому не научит», – похвалили Певцова подписчики.

Напомним, ранее артист уже делился видеоотчетами со съемочной площадки. В одном из постов Дмитрий посетовал, что первый день съемок был очень насыщенным, и им с сыном практически не удалось поспать.