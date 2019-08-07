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Диме Билану с опозданием выдали американскую визу

Артист опроверг информацию о том, что американские власти запретили ему въезд на территорию страны.

Диме Билану с опозданием выдали американскую визу
Дима Билан все таки получил американскую визу ФОТО: https://www.instagram.com/bilanofficial

Дима Билан развеял мифы недоброжелателей о том, что ему не дали американскую визу. На днях артист пожаловался на своей странице в Instagram подписчикам, что не попал на концерт Барбары Стрейзанд, который на днях состоялся в Нью-Йорке. Дело в том, что ему не успели оформить визу. Произошло это по вине самого исполнителя — он несвоевременно подал документы.

«Визу я получил вчера, мирно, спокойно и планово. Я просто не успел вовремя подать документ, — поделился с подписчиками Дима, приложив в виде доказательства фотографию визы с заретушированными личными данными. – Спасибо за ваше ко мне внимание, я тронут обилием упоминаний».

Ну, а так как концерт, на который он собирался вместе с подругой Юлией Лимой, уже пропущен, то Билан решил остаться на родине и посвятить время личным делам. Во время отпуска певец также намерен заняться новым студийным альбомом, подчеркнув, что у него «началась настоящая #биланперезагрузка».

Кстати, Юлия Лима все-таки поехала на концерт и подробно поделилась своими впечатлениями с коллегой. В комментариях к посту певица написала: «Тебя не хватало… Барбара, уверена, споет еще концерт, и вообще – она в прекрасной форме, ей можно в тур отправляться», – пишет сайт Актуальные новости. 

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Диме Билану с опозданием выдали американскую визу
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