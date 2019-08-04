Билан не полетел на концерт Барбары Стрейзанд из-за проблем с визой США

Данное обстоятельство очень огорчило певца, ведь у него был куплен дорогой билет на шоу.

Всегда жизнерадостный Дима Билан опубликовал в Instagram грустное фото. Певец тоскует о том, что 4 августа никуда не полетел, а на самом деле очень хотел попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке. Вместе со своей подругой — оперной певицей Юлией Налимовой — они купили хорошие билеты на шоу, но в итоге Билан остался дома.

«Визу не успел получить в самый последний момент…» — объяснил причину неудачи певец.

Он пожелал своей подруге получить невероятные эмоции, а потом рассказать ему, как прошел концерт. 37-летний артист надеется, что обязательно попадет на выступление Стрейзанд в следующий раз.

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Напомним, недавно певец сменил имидж и стал блондином. А ранее он честно ответил на каверзный вопрос журналистов о сексе. Билан признался, что регулярно занимается им, но «не пихает его во все посты».

А у вас когда-нибудь отменялся долгожданный полет?