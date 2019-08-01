Настя Ивлеева порадовалась московской погоде после жары в Италии

Настя Ивлеева после съемок второго сезона своего шоу решила отдохнуть в Италии. Ведущая отправилась в Милан, где посмотрела на многочисленные достопримечательности, занялась шопингом и, конечно, отведала блюда местной кухни.

Как призналась Настя в Instagram, итальянские пицца, паста, сладости и напитки оказались настолько вкусными, что удержаться от переедания было невозможно. О диете пришлось на время забыть, однако в целом отдых оказался отличным.

Накануне Ивлеева вернулась в Москву. По ее словам, после жары в Милане, которая сейчас превышает тридцать градусов, ее порадовала прохлада российской столицы.

«Я уже в Москве. Погода и правда здесь «дно», но мне нравится, я люблю когда – «дно», – заявила ведущая в коротком видео, которое она разместила в «сторис».

Проект Agentshow, который Ивлеева ведет наYoutube, пользуется большой популярностью. Недавно девушка впервые пригласила к себе на интервью рэпера Элджея, который практически не общается с журналистами. Появление бойфренда Насти на экране порадовало поклонников, давно мечтавших увидеть его в шоу. Правда, певец так и не произнес в кадре ни слова.