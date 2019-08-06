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«Слезы и ком в горле»: Пригожин и Валерия выразили скорбь по Вербер

На личных страничках в Instagram супруги опубликовали последние совместные фото с покойной бизнесвумен.

«Слезы и ком в горле»: Пригожин и Валерия выразили скорбь по Вербер
Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: Globallookpress.com)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вместе с возлюбленной певицей Валерией скорбят по ушедшей из жизни Алле Вербер. На личных страничках в Instagram супруги опубликовали последние совместные фото с бизнесвумен. Эти кадры были незадолго до смерти фэшн-директора ЦУМа.

По словам Валерии, она навсегда запомнит близкую подругу, как гостеприимного, заботливого и жизнерадостного человека. Исполнительница не скрывает: Алла умела дружить и понимала, что такое любовь.

«Шок такой, что трудно дышать… Это наше последнее с тобой фото», — подписала совместный снимок с Вербер певица.

Словам Валерии вторит и ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он выразил искренние соболезнования семье покойной. По словам Пригожина, он не хочет верить в случившееся. Ведь только два дня назад возлюбленный Валерии общался с Вербер и ничего не предвещало беды.

«Слезы и ком в горле… Нам тебя будет очень не хватать. Светлая память о тебе всегда будет в моем сердце», — добавил продюсер.

О скоропостижной кончине фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стало известно 6 августа. Уточняется, что бизнесвумен скончалась из-за обширного инфаркта и отказа внутренних органов на фоне анафилактического шока.

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«Слезы и ком в горле»: Пригожин и Валерия выразили скорбь по Вербер
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