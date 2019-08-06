«Еще одна потеря»: Брежнева и Басков не могут поверить в кончину Вербер

Экс-солистка группы «ВИА Гра», как и известный певец, прокомментировали известие о скоропостижной смерти фэшн-директора ЦУМа.

Супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — 37-летняя Вера Брежнева отреагировала на новость о скоропостижной кончине 61-летней Аллы Вербер. По уточненной информации, фэшн-директор ЦУМа скончалась в Италии. Также стало известно, что причиной смерти бизнесвумен послужил обширный инфаркт и отказ внутренних органов на фоне анафилактического шока. Вербер умерла в одной из клиник Форте-деи-Марми.

На личной страничке в Instagram Вера Брежнев опубликовала свежий пост, разместив один из последних прижизненных снимков ныне покойной Аллы Вербер. Экс-солистка группы «ВИА Гра» до сих пор не может осознать и поверить в случившееся. Артистка выразила слова скорби, вслед за ведущей информационной программы «Время» на Первом канале Екатериной Андреевой, историком моды Александром Васильевым и украинской исполнительницей Лолитой Милявской.

«Потеря!! Еще одна… Потрясающая Алла Вербер. Шок» — подписала снимок с бизнесвумен возлюбленная Константина Меладзе.

Не смог остаться равнодушным к произошедшему и «Золотой голос России» Николай Басков. Артист скорбит по ушедшей из жизни Алле Вербер.