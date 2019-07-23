Маликов предложил поклонникам придумать слова к его новой песне

Дмитрий Маликов — известный российский певец и композитор. Несмотря на то, что пик его популярности пришелся на 90-е и начало нулевых, артист по-прежнему продолжает радовать поклонников новыми песнями и выступлениями.

В этот раз 49-летний музыкант поделился на своей странице в соцсети Instagram очередной композицией, которую недавно сочинил. Маликов предложил фанатам придумать стихи на его новую песню и даже пообещал вознаграждение автору лучших строк.

«Доброго дня! Есть ли у моих подписчиков или их друзей поэтический дар? Давайте проверим! Поупражняйтесь в сложении стихов! Может песенка получится))) тогда запишем! тема свободная», — написал артист.

Как выяснилось, поклонники у Маликова очень даже талантливые. В комментариях под постом десятки людей поделились стихами собственного сочинения.

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Напомним, ранее Дмитрий Маликов показал забавные кадры своим фанатам. Пока певец репетировал на фортепиано, его маленький сын Марк решил навести порядок в комнате, не обращая внимания на папу.