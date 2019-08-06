Яна Рудковская обошлась в отпуске без педикюра

Бизнес-леди Яна Рудковская с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, и сыном Сашей отдыхает в Италии, на Сардинии. Роскошный отдых дает возможность Яне делать красивые снимки для ее Instagram. Обычно Рудковская продумывает все детали, тщательно режиссирует кадры, которые обнародует. Однако теплое море и яркое солнце так расслабили Яну, что она не заметила, как допустила просчет.

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В Instagram светской львицы появился снимок, на котором она позирует спиной, демонстрируя идеально ровную спину и стильный черный купальник с прозрачными вставками и принтом на спине. При этом Рудковская обошлась без столь необходимого на пляже элемента, как педикюр.

Но как бы то ни было, эта оплошность не помешала подписчикам сделать Яне комплименты: «Огонь!», «Хороша!», «Где раздают такие ноги? Мне тоже надо!».

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Нередкий гость в Instagram мамы и Саша Плющенко, который то делает шпагаты на яхте, то просто, как обычный ребенок, веселится рядом с родителями.