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Яна Рудковская обошлась в отпуске без педикюра

Светская львица продемонстрировала новый купальник.

Яна Рудковская обошлась в отпуске без педикюра
Яна Рудковская/instagram.com/rudkovskayaofficial/

Бизнес-леди Яна Рудковская с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, и сыном Сашей отдыхает в Италии, на Сардинии. Роскошный отдых дает возможность Яне делать красивые снимки для ее Instagram. Обычно Рудковская продумывает все детали, тщательно режиссирует кадры, которые обнародует. Однако теплое море и яркое солнце так расслабили Яну, что она не заметила, как допустила просчет.

В Instagram светской львицы появился снимок, на котором она позирует спиной, демонстрируя идеально ровную спину и стильный черный купальник с прозрачными вставками и принтом на спине. При этом Рудковская обошлась без столь необходимого на пляже элемента, как педикюр.

Но как бы то ни было, эта оплошность не помешала подписчикам сделать Яне комплименты: «Огонь!», «Хороша!», «Где раздают такие ноги? Мне тоже надо!».

Нередкий гость в Instagram мамы и Саша Плющенко, который то делает шпагаты на яхте, то просто, как обычный ребенок, веселится рядом с родителями.

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Евгений ПлющенкоСаша ПлющенкоЯна Рудковская

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Яна Рудковская обошлась в отпуске без педикюра
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