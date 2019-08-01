Саша Плющенко продемонстрировал балетную растяжку с помощью отца

Юному фигуристу приходится следить за своей физической формой даже в отпуске.

Успехи в фигурном катании даются Саше Плющенко совсем не просто. Маленький спортсмен много работает на льду под руководством знаменитого отца, а также занимается общей физической подготовкой.

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Сейчас Евгений Плющенко и Яна Рудковская отдыхают с сыном на Сардинии, на фешенебельном курорте Порто-Черво. Но и в отпуске шестилетнему Гном Гномычу приходится следить за своей физической формой.

На страничке Саши в Instagram появилось видео, на котором он демонстрирует по-настоящему балетную растяжку. В этом ему помогает папа, который придерживает мальчика. Сначала Плющенко-старший тянет ногу ребенка стоя, а затем берет его за ногу и переносит на траву, где упражнение продолжается.

«Отдых отдыхом, а утреннее ОФП и растяжка по расписанию», – гласила подпись к видео.

Сам Евгений в ролике отметил, что давным-давно с ним точно так же занималась его собственная мама. А когда он научился, то продолжил делать растяжку самостоятельно.

Звездный отец проводит с сыном много времени не только на тренировках. Ранее в блоге Саши появилось трогательное видео, где папа в шутку укачивает своего уже взрослого для этого наследника в магазине игрушек. Юному фигуристу это занятие очень понравилось.