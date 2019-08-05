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Характером в мать: дочь Пелагеи умилительно сходила в зоопарк

Видео, на котором запечатлены яркие эмоции девочки, певица выложила в Сеть.

Характером в мать: дочь Пелагеи умилительно сходила в зоопарк
Пелагея с мужем/https://www.instagram.com/itelegin07/

Счастлив не тот, кто имеет все в этой жизни, а тот, кто способен радоваться малому. Если дочь Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина сохранит во взрослой жизни нынешний взгляд на мир, она однозначно будет самой счастливой женщиной. А пока малышка радует глаз не только своих родителей и близких, но и поклонников артистки.

После практически двухлетнего молчания в социальных сетях звездная пара потихоньку начала показывать жизнь своей маленькой дочери. Впервые лицо Таисии ее мама открыто продемонстрировала в Сети этой весной. До этого – только сзади или сбоку, но в любом случае так, чтобы она не была узнаваемой. Однако после того, как певица вместе с дочкой попала в кадр ТВ, транслирующего хоккей с участием Телегина, родители решили больше не скрывать малышку от людей.

И разве можно было скрывать такое чудо? На последнем видео Таисия вместе с папой пришла в контактный зоопарк. Каждое попавшееся на глаза животное вызывает у девочки совершенно нереальный восторг. Она радуется пони, попугаям и даже козам так, будто это самое великолепное, что она видела в своей жизни. Впрочем, возможно, это и так, ведь ей всего два годика. Однако уже сейчас видно — темпераментом малышка пошла в мать.

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Характером в мать: дочь Пелагеи умилительно сходила в зоопарк
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